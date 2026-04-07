"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Кубка Англии

- Самуэль Деди Ирие
"Манчестер Сити" одержал убедительную победу над "Ливерпулем" в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Главным героем противостояния стал норвежский форвард Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Судья назначил пенальти после фола в штрафной площади "красных", который уверенно реализовал Холанд. Перед самым свистком на перерыв норвежец удвоил преимущество своей команды, замкнув головой выверенную передачу Кевина Де Брюйне.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы продолжили доминировать на поле. На 50-й минуте "горожане" довели счет до разгромного усилиями Фила Фодена, который воспользовался пасом Бернарду Силвы. Спустя семь минут Холанд поставил финальную точку в матче, нанеся мощный удар от перекладины и оформив хет-трик.

Это достижение стало историческим для манчестерского клуба. Эрлинг Холанд стал первым игроком "Сити" за последние 89 лет, сумевшим забить три мяча в ворота "Ливерпуля" в одном матче. Ранее подобный результат показывал только Эрик Брук в 1937 году.

У гостей была возможность забить гол престижа, однако лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Голкипер хозяев Штефан Ортега (или Эдерсон) парировал выстрел египтянина, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" выходит в полуфинал Кубка Англии и продолжает претендовать на главный трофей турнира.


Теги:
Великобритания, футбол
