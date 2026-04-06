В Бишкеке назвали причины роста ДТП с самокатами и скутерами

В Бишкеке завершился форум, посвящённый профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скутеров, мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Участники обсудили резкий рост аварийности за последние годы и предложили меры по повышению безопасности на дорогах.

По данным УПСМ столицы, представленным на форуме, число ДТП с участием скутеров выросло более чем в 12 раз - с 55 случаев в 2022 году до 682 в 2025-м. Количество пострадавших увеличилось с 62 до 756 человек, число погибших - с нуля до 14. Аналогичная динамика наблюдается и среди пользователей средств индивидуальной мобильности: если в 2022 году было зафиксировано 14 ДТП, то в 2024 году - уже 108, а в 2025-м - 93 случая, при этом впервые зарегистрирован летальный исход. Среди мотоциклистов также отмечается рост: с 19 ДТП в 2022 году до 72 в 2025-м.

В ходе форума были рассмотрены статистические данные за четыре года, а также предложены стратегические меры, направленные на снижение аварийности. В частности, речь шла о необходимости усиления профилактической работы, повышения уровня знаний правил дорожного движения и ответственности водителей.

Участники форума, представители мото-клубов и активисты подчеркнули важность подобных мероприятий. По их словам, такие встречи позволяют не только обменяться опытом, но и повысить уровень осведомлённости о безопасности как среди водителей, так и среди пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, в Бишкеке планируется продолжить проведение профилактических мероприятий, семинаров и информационных кампаний, направленных на снижение числа ДТП и повышение культуры поведения на дорогах.