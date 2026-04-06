В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений

- Карыпбай кызы Толгонай
В городе Баку (Азербайджан) представители государств-членов Организации тюркских государств подписали Меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы и объявили о создании Тюркской сети судебно-экспертных учреждений (TFSN). Встреча объединила делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

Кыргызскую Республику представил заместитель председателя Судебно-экспертной службы при МЮ КР Кубан Нурланов. В своем выступлении он презентовал структуру и ключевые направления работы ведомства, а также рассказал о текущих проектах и потенциале развития службы. Участники заседания обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая обмен опытом, внедрение современных методик исследований и развитие научного взаимодействия между профильными учреждениями.

Подписанный меморандум стал практическим шагом по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Астанинской декларации, принятой 9 сентября 2024 года на первом заседании министров юстиции стран ОТГ.

Созданная Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений (TFSN) призвана:

  1. способствовать унификации экспертных методик;
  2. развивать совместные научные исследования;
  3. обеспечивать оперативный обмен информацией;
  4. укреплять профессиональные связи и программы обучения.

По оценке участников, формирование сети открывает новый этап многостороннего сотрудничества и позволит значительно повысить эффективность взаимодействия в судебно-экспертной сфере.


Азербайджан, Кыргызстан, судмедэкспертиза
