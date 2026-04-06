"ОшМУ" и "Барс" празднуют победы в очередном туре чемпионата Кыргызстана

- Самуэль Деди Ирие
В рамках очередного тура чемпионата Кыргызстана завершились матчи с участием команд "ОшМУ", "Бишкек Сити" и "Барс".

Встреча "ОшМУ" - "Бишкек Сити" завершилась уверенной победой ошских футболистов со счетом 2:0. Лучшим игроком матча признан Эзекиел Танимово, который активно действовал в атаке и принял непосредственное участие в обоих взятиях ворот. С первых минут "ОшМУ" контролировал ход игры, регулярно создавая опасные моменты, в то время как оборона команды успешно нейтрализовала все попытки соперника отыграться.

В другом матче тура команда "Барс" также одержала победу и заработала важные три очка. Подробности счета и авторы забитых мячей пока не раскрыты, однако команда продемонстрировала уверенную игру, что позволило ей закрепить свои позиции в турнирной таблице.

Победы в этом туре позволили "ОшМУ" и "Барсу" укрепить свое положение в чемпионате. Игроки обеих команд продемонстрировали высокий уровень дисциплины и качественную индивидуальную игру.


Теги:
футбол, Кыргызстан
