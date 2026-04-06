Германия заинтересовалась фармацевтическими проектами в Кыргызстане

Кыргызстан и Германия обсудили развитие инвестиционного сотрудничества в сфере фармацевтики, включая реализацию совместных проектов и выход на рынок ЕАЭС.

Встреча прошла с участием заместителя главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Мээримбека Койчуманова, представителей немецкой компании Lenus Health GmbH во главе с Самом Азими, а также German Global Trade Forum Berlin. В переговорах также участвовали руководитель China Forum Berlin Эберхард Й. Тремпель, представитель по Центральной Азии Наталья Ленчанка и генеральный директор ОсОО "МедФарм Консалтинг" Айзада Арзыматова.

По данным ведомства, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере фармацевтики, медицинских изделий и биологически активных добавок. Особое внимание уделено возможностям реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов свободных экономических зон и государственно-частного партнёрства.

Отмечено, что Кыргызстан обладает потенциалом как площадка для выхода на рынок Евразийского экономического союза благодаря единому таможенному пространству и общему рынку фармацевтической продукции и медицинских изделий.

Немецкой стороне также представили действующие инструменты поддержки инвесторов, включая механизмы государственно-частного партнёрства, их преимущества и практическое применение.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, реализации совместных проектов и подтвердили намерение участвовать в следующем кыргызско-германском бизнес-форуме для расширения деловых контактов.