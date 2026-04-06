С озера Иссык-Куль изъяли 13,9 км незаконных рыболовных сетей за первые три месяца 2026 года изъяли почти 14 км браконьерских сетей и возбудили десятки уголовных дел.

По данным туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, из акватории удалено 13 900 метров незаконных сетей. Ещё 3 000 метров изъяты у нарушителей, 31 сеть жители сдали добровольно. Кроме того, 300 экземпляров рыбы переданы экологическому надзору.

За отчётный период зарегистрировано 34 экологических преступления, 16 уголовных дел направлены в суд, четыре человека водворены в изолятор. По выявленным нарушениям предъявлены иски на сумму свыше 572 тысяч сомов.

Сотрудники милиции продолжают рейдовые мероприятия: проводят проверки с лодок и с использованием дронов, очищают прибрежную зону от мусора и ведут разъяснительную работу с населением.