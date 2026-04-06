ГНС пресекла незаконную реализацию моторных масел без акцизных марок

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники Государственной налоговой службы выявили и пресекли факт незаконного хранения и реализации моторных масел без акцизных марок в селе Новопавловка Ленинского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейдового налогового контроля обнаружено 294 единицы продукции в различной таре, не маркированной в установленном порядке. Общий объём изъятого составил 10 тысяч 824 литра, предварительная стоимость около 3 млн сомов.

В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия. По их итогам материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


