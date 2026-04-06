Социальная деревня "Манас": пример интеграции и занятости

Заместитель Акыйкатчы КР Айчурок Назаралиева посетила социальную деревню "Манас" в селе Мураке Московского района Чуйской области, где проживают лица с инвалидностью. По итогам визита отмечена необходимость усиления психологической поддержки, а также продолжения правовой помощи со стороны Института Акыйкатчы.

В настоящее время в социальной деревне проживают 24 человека с инвалидностью I–III групп в возрасте от 17 до 40 лет. Большинство из них ранее находились в государственных стационарных учреждениях.

"Манас" первое общественное объединение в Кыргызстане, работающее в формате социального учреждения такого типа. Деревня была основана в 2004 году и включает два жилых дома, адаптированных под нужды проживающих.

По словам директора Гульбарчын Такырбашевой, мастерские и хозяйственная деятельность выполняют роль социальной терапии, помогают развивать навыки и способствуют трудоустройству. Жители сначала проходят обучение, затем работают под руководством мастеров. Рабочий график пять дней в неделю по шесть часов.

В деревне действуют сувенирный, швейный и столярный цеха, а также цех по производству экологичных бумажных пакетов.

Дополнительно функционирует фермерское хозяйство, что позволяет частично обеспечивать себя.

Часть подопечных проживает во втором филиале в селе Беловодское, где занимаются птицеводством, работают в мини-пекарне и перерабатывают молочную продукцию. Готовые изделия реализуются через социальный магазин в Бишкеке.

Также в "Манасе" создана семья у пары есть ребёнок, за которым помогает ухаживать социальный работник. Для них строится отдельный дом. В деревне посменно работают три социальных работника.

Институт Акыйкатчы намерен продолжить мониторинг социальных учреждений, уделяя внимание вопросам обучения, занятости и адаптации людей с инвалидностью к самостоятельной жизни.