Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Социальная деревня "Манас": пример интеграции и занятости

55  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Акыйкатчы КР Айчурок Назаралиева посетила социальную деревню "Манас" в селе Мураке Московского района Чуйской области, где проживают лица с инвалидностью. По итогам визита отмечена необходимость усиления психологической поддержки, а также продолжения правовой помощи со стороны Института Акыйкатчы.

В настоящее время в социальной деревне проживают 24 человека с инвалидностью I–III групп в возрасте от 17 до 40 лет. Большинство из них ранее находились в государственных стационарных учреждениях.

"Манас" первое общественное объединение в Кыргызстане, работающее в формате социального учреждения такого типа. Деревня была основана в 2004 году и включает два жилых дома, адаптированных под нужды проживающих.

По словам директора Гульбарчын Такырбашевой, мастерские и хозяйственная деятельность выполняют роль социальной терапии, помогают развивать навыки и способствуют трудоустройству. Жители сначала проходят обучение, затем работают под руководством мастеров. Рабочий график пять дней в неделю по шесть часов.

В деревне действуют сувенирный, швейный и столярный цеха, а также цех по производству экологичных бумажных пакетов.

Дополнительно функционирует фермерское хозяйство, что позволяет частично обеспечивать себя.

Часть подопечных проживает во втором филиале в селе Беловодское, где занимаются птицеводством, работают в мини-пекарне и перерабатывают молочную продукцию. Готовые изделия реализуются через социальный магазин в Бишкеке.

Также в "Манасе" создана семья у пары есть ребёнок, за которым помогает ухаживать социальный работник. Для них строится отдельный дом. В деревне посменно работают три социальных работника.

Институт Акыйкатчы намерен продолжить мониторинг социальных учреждений, уделяя внимание вопросам обучения, занятости и адаптации людей с инвалидностью к самостоятельной жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457445
Теги:
Чуйская область, ЛОВЗ, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  