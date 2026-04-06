Врачи борются за жизнь военнослужащего после ДТП в Лейлеке

Состояние военнослужащего, пострадавшего в ДТП в Лейлекском районе, остаётся крайне тяжёлым. Он находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле президента КР Садыра Жапарова и министра здравоохранения Дамира Осмонова.

По данным Минздрава, пациенту Н. Д., 2004 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени и субарахноидальное кровоизлияние. Медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Для оказания специализированной помощи в оперативном порядке были проведены консилиумы врачей, а также дистанционные консультации с участием травматологов, неврологов и нейрохирургов. По линии санитарной авиации из Оша направлены нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог, которые участвовали в операции.

Пациент был доставлен 4 апреля 2026 года в Центр общеврачебной практики Лейлекского района по линии скорой медицинской помощи и госпитализирован в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

В ближайшее время запланирован дополнительный консилиум. При стабилизации состояния будет рассмотрен вопрос о переводе в медицинские учреждения третичного уровня. На данный момент транспортировка невозможна из-за медицинских показаний.


Баткенская область, военная служба, ДТП, врачи, Помощь, Минздрав
