ГКНБ отстранил сотрудника после жалобы о давлении

Сотрудник ГКНБ КР Б.Р. отстранён от должности на время проведения следственных мероприятий после обращения гражданки А.О. заявившей о давлении на её семью. Решение принято руководством ведомства до окончательного выяснения обстоятельств и правовой оценки со стороны Военной прокуратуры КР.

По данным ГКНБ, в оперативном порядке проведена проверка на предмет причастности сотрудника к изложенным фактам.

Ранее, 6 апреля 2026 года, в СМИ появилась информация о том, что гражданка А.О. обратилась к главе государства с просьбой принять меры в отношении сотрудника спецслужбы.