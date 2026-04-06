Фестиваль франкофонного кино откроется в Бишкеке 7 апреля

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке с 7 по 10 апреля пройдёт фестиваль франкофонных фильмов. Бесплатные показы будут начинаться ежедневно в 18:00 в кинотеатре "Ала-Тоо".

В программе фильмы из Франции, Швейцарии, Бельгии и Румынии. Открытие состоится 7 апреля в 18:00: зрителям покажут швейцарскую комедию "Бон шуур Тичино" на оригинальных языках с субтитрами на кыргызском, русском и английском.

Фестиваль проходит в рамках "Весны Франкофонии - 2026" - ежегодного проекта, посвящённого французскому языку и франкофонной культуре. Организаторами выступают Французский альянс в Бишкеке, посольства Франции и Швейцарии, представительство Европейского союза в Кыргызстане, а также дипломатические миссии Бельгии и Румынии и кыргызстанские партнёры. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР.

В остальные дни зрителям покажут:

8 апреля "Лучший сотрудник месяца" (бельгийская комедия);

9 апреля "Портреты нации: пять граней идентичности" (румынский документальный фильм);

10 апреля "Трио из Бельвилля" (французский анимационный фильм).

Вход свободный. Билеты доступны на сайте kassir.kg.

Французский язык входит в число самых распространённых в мире: на нём говорят более 330 миллионов человек на пяти континентах. Он также остаётся одним из ключевых языков дипломатии и международного общения.


кино, Франция, Бишкек
