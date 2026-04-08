Цены на продукты в мире растут второй месяц подряд - ФАО

Мировые котировки на продукты питания в марте показали восходящую динамику. Основным катализатором роста стало подорожание энергоносителей, спровоцированное обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО по итогам марта достиг отметки 128,5 пункта. Это на 2,4% превышает показатели февраля и на 1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают такую тенденцию с удорожанием нефти, которое напрямую отражается на себестоимости производства и логистических затратах.

Динамика по основным группам товаров

Наиболее заметный скачок зафиксирован в сегменте растительных масел - сразу на 5,1%. Рост обусловлен ожиданиями увеличения объемов производства биотоплива на фоне дорогого ископаемого топлива. Цены на сахар подскочили на 7,2%, что также связано с энергетическим сектором - в частности, с прогнозами по росту выработки этанола в Бразилии.

В зерновом секторе ситуация остается неоднородной. Несмотря на общую стабильность мировых запасов, индекс цен на зерно прибавил 1,5%:

Пшеница подорожала на 4,3% из-за засушливой погоды в США и сокращения посевных площадей в Австралии.

Рис продемонстрировал обратную тенденцию, подешевев на 3% на фоне слабого спроса.

Стоимость мясной продукции увеличилась на 1%, в основном за счет подорожания свинины в европейских странах и говядины в Бразилии. Молочные продукты прибавили в цене в среднем 1,2%.

Прогнозы и риски

В ФАО предупреждают, что затяжная напряженность на Ближнем Востоке может усилить давление на рынок удобрений. Это ставит фермеров перед сложным выбором: сокращать посевные площади или экономить на ресурсах, что неизбежно скажется на урожаях и ценах в ближайшие годы.

При этом текущие прогнозы по валовому сбору зерна в мире остаются оптимистичными. В 2025 году ожидается рост производства до 3,036 млрд тонн. Однако эксперты подчеркивают, что высокая стоимость энергии и возможные сбои в цепочках поставок сохраняют значительный уровень неопределенности на глобальных рынках.