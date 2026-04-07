В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии краж.

По данным ГУВД, 2 марта в милицию обратилась гражданка Д.К. Она сообщила, что 1 марта примерно в 18:00 в торговом центре "Дордой Плаза-2" неизвестные лица тайно похитили из её сумки коричневый клатч, в котором находились 17 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый С.О., 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

ГУВД столицы призывает граждан быть бдительными в местах массового скопления людей, внимательно следить за личными вещами и при необходимости незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.


Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
