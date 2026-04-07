Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

В Бишкеке задержали пьяного водителя после погони

336  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции после преследования остановили водителя автомобиля Lexus 470, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направлены в суд, где будет решаться вопрос о лишении его водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

Инцидент произошёл в ходе рейдовых мероприятий. Водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, однако вскоре был задержан.

Как установлено при проверке, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено заключением врачей-наркологов. Изначально он заявил, что у него нет водительского удостоверения, однако позже выяснилось, что документ у него имеется.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457464
Теги:
алкоголь, задержание, Бишкек, автомобили, водительское удостоверение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  