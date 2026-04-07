В Бишкеке задержали пьяного водителя после погони

В Бишкеке сотрудники милиции после преследования остановили водителя автомобиля Lexus 470, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направлены в суд, где будет решаться вопрос о лишении его водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

Инцидент произошёл в ходе рейдовых мероприятий. Водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, однако вскоре был задержан.

Как установлено при проверке, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено заключением врачей-наркологов. Изначально он заявил, что у него нет водительского удостоверения, однако позже выяснилось, что документ у него имеется.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.