Автотрасса в обход Сарыагаша упростит транзит для кыргызстанских логистов

В Казахстане нацкомпания "КазАвтоЖол" приступила к реализации масштабного проекта в Туркестанской области - строительству автомобильной дороги республиканского значения "Обход города Сарыагаша". Новая магистраль призвана кардинально изменить логистику на южном направлении.

Проект общей протяженностью 102,6 километра соответствует технической категории I-а. Трасса будет четырехполосной, что обеспечит высокую пропускную способность. Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев оценивал стоимость работ в 400 млрд тенге (около 740,3 млн долларов).

Основная цель новой автодороги - разгрузить существующие пути и ускорить движение грузовых потоков между Казахстаном и Узбекистаном. Хотя точные сроки завершения объекта пока не озвучены, запуск магистрали станет ключевым событием для транспортного сектора всего региона.

Отметим, для кыргызстанских транспортных компаний и сельхозпроизводителей этот проект имеет также прямое стратегическое значение. В частности, для перевозчиков, работающих на маршрутах из Оша или Бишкека в сторону России через Узбекистан, эта дорога станет важным звеном, повышающим общую скорость доставки грузов в рамках региональных транспортных коридоров. Таким образом, строительство обхода Сарыагаша выгодно кыргызстанским логистам не меньше, чем их казахстанским и узбекистанским коллегам, так как оно оптимизирует ключевой транзитный узел в Центральной Азии.