Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Автотрасса в обход Сарыагаша упростит транзит для кыргызстанских логистов

208  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане нацкомпания "КазАвтоЖол" приступила к реализации масштабного проекта в Туркестанской области - строительству автомобильной дороги республиканского значения "Обход города Сарыагаша". Новая магистраль призвана кардинально изменить логистику на южном направлении.

Проект общей протяженностью 102,6 километра соответствует технической категории I-а. Трасса будет четырехполосной, что обеспечит высокую пропускную способность. Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев оценивал стоимость работ в 400 млрд тенге (около 740,3 млн долларов).

Основная цель новой автодороги - разгрузить существующие пути и ускорить движение грузовых потоков между Казахстаном и Узбекистаном. Хотя точные сроки завершения объекта пока не озвучены, запуск магистрали станет ключевым событием для транспортного сектора всего региона.

Отметим, для кыргызстанских транспортных компаний и сельхозпроизводителей этот проект имеет также прямое стратегическое значение. В частности, для перевозчиков, работающих на маршрутах из Оша или Бишкека в сторону России через Узбекистан, эта дорога станет важным звеном, повышающим общую скорость доставки грузов в рамках региональных транспортных коридоров. Таким образом, строительство обхода Сарыагаша выгодно кыргызстанским логистам не меньше, чем их казахстанским и узбекистанским коллегам, так как оно оптимизирует ключевой транзитный узел в Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457466
Теги:
дороги, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  