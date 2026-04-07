В Бишкеке пройдёт "Вечер вальса" ко Дню города

В Бишкеке 29 апреля на площади "Ала-Тоо" состоится культурное мероприятие "Вечер вальса", приуроченное ко Дню города.

Как сообщили в мэрии, событие объединит любителей танца, ценителей классической музыки и всех желающих провести весенний вечер в праздничной атмосфере.

Отмечается, что участники смогут не только продемонстрировать своё мастерство, но и стать частью городского праздника с живой музыкой и танцевальной программой.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 0312 510 178 и 0997 11 08 95 (WhatsApp).