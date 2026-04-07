Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

В Бишкеке пройдёт "Вечер вальса" ко Дню города

212  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 29 апреля на площади "Ала-Тоо" состоится культурное мероприятие "Вечер вальса", приуроченное ко Дню города.

Как сообщили в мэрии, событие объединит любителей танца, ценителей классической музыки и всех желающих провести весенний вечер в праздничной атмосфере.

Отмечается, что участники смогут не только продемонстрировать своё мастерство, но и стать частью городского праздника с живой музыкой и танцевальной программой.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 0312 510 178 и 0997 11 08 95 (WhatsApp).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457467
Теги:
праздник, танцы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  