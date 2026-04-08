Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Голливудский актер Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за вклад в развитие футбола в США во время открытия нового стадиона клуба Inter Miami CF.

Макконахи посетил матч MLS между "Интер Майами" и "Остин" (Austin FC) и опубликовал открытое письмо, в котором отметил роль Бекхэма в популяризации футбола в стране. По словам актера, переход Бекхэма в "Лос-Анджелес Гэлакси" стал переломным моментом для лиги и помог вывести MLS на новый уровень.

Он также подчеркнул влияние Лионеля Месси на рост популярности клуба. В матче открытия Месси забил первый гол "Интер Майами" на новом стадионе, а Луис Суарес сравнял счет, установив итоговый результат - 2:2.

Бекхэм, являющийся совладельцем клуба, поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил важность проекта для города. Новый стадион рассчитан на 26 700 зрителей и является частью комплекса Miami Freedom Park общей стоимостью около одного миллиарда долларов.

Этот матч стал первым официальным домашним поединком "Интер Майами" непосредственно в Майами после нескольких лет выступлений команды в Форт-Лодердейле.


США, футбол
