В Бишкеке перейдут на цифровые квитанции за коммунальные услуги

В Бишкеке принято решение о поэтапном отказе от бумажных квитанций и переходе на цифровой формат оплаты коммунальных услуг. Такое решение озвучено по итогам заседания рабочей группы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Совещание прошло под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева в рамках исполнения протокольного поручения администрации президента Кыргызстана.

Участники обсудили интеграцию и объединение баз данных коммунальных служб, формирование единого платежного документа, а также развитие биллинговой системы.

В заседании приняли участие руководители городских служб и представители Министерства энергетики, "Газпром Кыргызстан", ГУ "Тундук", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и МП "Центр цифровых технологий".

Отмечается, что в Бишкеке уже действует единая квитанция, что рассматривается как шаг к полной цифровизации системы оплаты коммунальных услуг.