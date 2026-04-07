Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

В Бишкеке перейдут на цифровые квитанции за коммунальные услуги

230  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке принято решение о поэтапном отказе от бумажных квитанций и переходе на цифровой формат оплаты коммунальных услуг. Такое решение озвучено по итогам заседания рабочей группы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Совещание прошло под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева в рамках исполнения протокольного поручения администрации президента Кыргызстана.

Участники обсудили интеграцию и объединение баз данных коммунальных служб, формирование единого платежного документа, а также развитие биллинговой системы.

В заседании приняли участие руководители городских служб и представители Министерства энергетики, "Газпром Кыргызстан", ГУ "Тундук", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и МП "Центр цифровых технологий".

Отмечается, что в Бишкеке уже действует единая квитанция, что рассматривается как шаг к полной цифровизации системы оплаты коммунальных услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457473
Теги:
мэрия, информационные технологии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  