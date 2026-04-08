Джейк Пол обвинил Дану Уайта в падении популярности UFC

Американский блогер и боксер Джейк Пол выступил с резкой критикой президента Ultimate Fighting Championship Даны Уайта, заявив, что именно его решения приводят к постепенному снижению интереса к организации.

Пол призвал "просто посмотреть на то, что он делает", указывая на сокращение громких противостояний и недостаточное продвижение новых звезд. По мнению Пола, отсутствие крупных имен в главных кардах и редкое появление супербоев негативно влияют на просмотры и интерес аудитории.

Боксер также отметил, что бойцы UFC, по его словам, получают недостаточное финансовое вознаграждение, что затрудняет привлечение топ-атлетов и удержание звезд. Пол подчеркнул, что на современном рынке единоборств спортсмены все чаще рассматривают альтернативные варианты, включая боксерские шоу и другие промоушены.

Конфликт между Полом и Уайтом продолжается уже несколько лет. Ранее блогер неоднократно критиковал систему выплат UFC и предлагал реформы, включая повышение гонораров и улучшение условий контрактов. В ответ Уайт заявлял, что Пол использует критику для собственного продвижения и не понимает специфику смешанных единоборств.

Несмотря на заявления Пола, Ultimate Fighting Championship остается крупнейшей организацией в мире MMA, регулярно проводя турниры с участием ведущих бойцов и привлекая глобальную аудиторию. Однако подобные высказывания вновь усилили дискуссии о будущем развитии промоушена и его конкуренции на рынке боевых видов спорта.