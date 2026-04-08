Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Джейк Пол обвинил Дану Уайта в падении популярности UFC

206  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американский блогер и боксер Джейк Пол выступил с резкой критикой президента Ultimate Fighting Championship Даны Уайта, заявив, что именно его решения приводят к постепенному снижению интереса к организации.

Пол призвал "просто посмотреть на то, что он делает", указывая на сокращение громких противостояний и недостаточное продвижение новых звезд. По мнению Пола, отсутствие крупных имен в главных кардах и редкое появление супербоев негативно влияют на просмотры и интерес аудитории.

Боксер также отметил, что бойцы UFC, по его словам, получают недостаточное финансовое вознаграждение, что затрудняет привлечение топ-атлетов и удержание звезд. Пол подчеркнул, что на современном рынке единоборств спортсмены все чаще рассматривают альтернативные варианты, включая боксерские шоу и другие промоушены.

Конфликт между Полом и Уайтом продолжается уже несколько лет. Ранее блогер неоднократно критиковал систему выплат UFC и предлагал реформы, включая повышение гонораров и улучшение условий контрактов. В ответ Уайт заявлял, что Пол использует критику для собственного продвижения и не понимает специфику смешанных единоборств.

Несмотря на заявления Пола, Ultimate Fighting Championship остается крупнейшей организацией в мире MMA, регулярно проводя турниры с участием ведущих бойцов и привлекая глобальную аудиторию. Однако подобные высказывания вновь усилили дискуссии о будущем развитии промоушена и его конкуренции на рынке боевых видов спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457474
Теги:
бокс, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  