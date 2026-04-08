В Узбекистане ужесточили контроль за рассмотрением жалоб граждан

Президент Узбекистана подписал указ, направленный на качественную трансформацию диалога между государством и обществом. Ключевым нововведением стало наделение Народной приемной президента статусом юридического лица и правом давать министерствам и ведомствам обязательные для исполнения указания. Теперь структура уполномочена запрашивать любые необходимые материалы, а в случае игнорирования требований - передавать дела напрямую в органы прокуратуры для принятия мер.

С 1 мая в республике внедряется автоматизированная система контроля сроков рассмотрения онлайн-обращений. Если чиновники не предоставят ответ вовремя, жалоба будет автоматически перенаправлена в вышестоящую инстанцию. Все поступающие запросы теперь классифицируются по категориям: срочные, стандартные и требующие экспертной консультации. Это позволит ведомствам более эффективно распределять ресурсы и оперативно реагировать на критические проблемы граждан.

Реформа также вводит персональную ответственность для руководителей всех уровней. Главы госорганов обязаны ежеквартально отчитываться о результатах работы с обращениями, на основе чего будет формироваться публичный рейтинг эффективности властей. Параллельно с этим планируется полная цифровизация процесса личных и выездных приемов, что исключит формальный подход к решению проблем. Ожидается, что данные меры помогут системно снизить количество нерешенных вопросов и повысить уровень доверия населения к государственным институтам.