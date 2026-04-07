Бакыт Бакетаев: Абсамат Масалиев - это не табличка на углу. Это эпоха

Переименование улиц - это не технический процесс, а вопрос сохранения исторической совести. Имена таких личностей, как Абсамат Масалиев, не должны становиться объектом политической конъюнктуры или административного удобства, так как их истинный авторитет основан на народном уважении, а не на названиях на карте. Об этом заявил редакции VB.KG политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, когда имена великих людей начинают "перемещать" по карте города, словно мебель, теряется не только логика - теряется смысл

"Иногда история говорит тише, чем политика, но звучит гораздо дольше. Переименования улиц - это не просто вопрос удобства навигации. Это вопрос памяти, а значит - совести.

Имя Абсамата Масалиева - не табличка на углу. Это эпоха, это характер, это редкое для любой власти качество - жить не ради должности, а ради людей. Мне довелось работать рядом с ним, и я говорю это не из уважения к прошлому, а из понимания его сути, так как он слышал народ. Не формально - по-настоящему. И если бы тогда чаще слушали его, многих ошибок можно было бы избежать.

Память не терпит суеты. Когда имена великих людей начинают "перемещать" по карте города, словно мебель, теряется не только логика - теряется смысл. Ведь рядом с именем Масалиева стоят и другие достойные - такие как Анварбек Чортеков, чья судьба оплачена кровью и подвигом. История не должна становиться объектом административного удобства.

Настоящий авторитет не нуждается в табличках. Он живёт в людях, в их памяти, в их уважении. Масалиев - именно такой случай. И, возможно, высшая форма уважения к нему сегодня - не спорить за название улицы, а сохранить чистоту его имени от политической конъюнктуры.

Потому что великие остаются великими не благодаря решениям власти, а вопреки их изменчивости", - сказал Бакетаев.

Напомним, ранее Бишкекский городской кенеш поддержал инициативу мэрии о переименовании 18 улиц и проспектов столицы. Проект был подготовлен еще в прошлом году и направлен на устранение путаницы в адресах.

Как пояснили в муниципалитете, в ряде случаев одна и та же улица исторически имела сразу несколько названий. Такая ситуация оставалась допустимой до проведения административно-территориальной реформы. Однако после расширения границ города и присоединения пригородных территорий проблема обострилась: новые районы уже имели собственные наименования улиц, что привело к дублированию и усложнило навигацию, работу служб и оформление документов.

В результате было принято решение унифицировать названия. В частности, улица Жайыла Баатыра/Кайыкова и проспект Масалиева/Токомбаева станут проспектом Токомбаева, а улица Чортекова/Кривоносова - улицей Масалиева.