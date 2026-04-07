Судья Аламудунского района задержан по подозрению в получении взятки

- Алина Мамаева
ГКНБ Кыргызстана в ходе борьбы с коррупцией в судебной системе выявил преступную схему в Чуйской области. По версии следствия, судья Аламудунского районного суда Ш.Б.Ж., злоупотребляя полномочиями, обещал гражданину содействие в вынесении судебного решения, не связанного с лишением свободы.

За свои услуги служитель закона получил от гражданина Т.М.Т. 26 тысяч долларов США. Однако в дальнейшем судья не смог выполнить обещание и решить вопрос в пользу подсудимого.

Сотрудники ГКНБ задержали судью с поличным при попытке вернуть часть ранее полученных средств в размере 85 тысяч сомов.

3 апреля 2026 года Совет судей КР дал согласие на привлечение Ш.Б.Ж. к уголовной ответственности. Спустя три дня, 6 апреля, в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он водворен в СИЗО ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела продолжаются.


Аламудунский район, задержание, судья, взятка, ГКНБ
