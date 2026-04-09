В Узбекистане ужесточают условия содержания для педофилов и насильников

В Узбекистане депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли законопроект, который радикально меняет подход к расследованию преступлений против половой свободы женщин и несовершеннолетних. Ключевым нововведением станет расширение полномочий прокуратуры: ведомству передадут функции проверки и проведения предварительного следствия, а также усилят надзор за исполнением наказаний по этой категории дел.

Необходимость реформы продиктована системными проблемами в правоприменительной практике. Ранее фиксировались случаи неверной квалификации преступлений и факты, когда права потерпевших не защищались в полной мере. Ожидается, что передача следствия в ведение прокуратуры обеспечит более глубокий контроль и исключит возможность давления на следствие.

Особое внимание в документе уделено условиям отбывания наказания. Теперь лица, осужденные за изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в отношении детей, лишаются права на перевод в колонии-поселения. Они будут обязаны отбывать назначенный срок в более строгих условиях без возможности смягчения режима.

Реформа также затронула сферу должностных преступлений. В случае, если действия официальных лиц привели к гибели человека, контроль за ходом расследования будет максимально усилен для обеспечения принципа неотвратимости наказания.

Данные меры дополняют комплексную стратегию государства по защите прав граждан. Напомним, ранее в Узбекистане уже был внедрен механизм "черного списка" для лиц, уличенных в совершении насилия или оказании давления на женщин и детей. Новые законодательные изменения призваны минимизировать ошибки следствия и гарантировать максимальную безопасность наиболее уязвимым слоям общества.