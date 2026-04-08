Комедия "Бонжур Тичино" открыла фестиваль франкофонного кино

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке 7 апреля открылся фестиваль франкофонных фильмов, который проходит в рамках "Весны франкофонии - 2026". До 10 апреля зрителей ждут бесплатные показы в кинотеатре "Ала-Тоо" ежедневно в 18:00.

В программе фильмы из Франции, Швейцарии, Бельгии и Румынии. Фестиваль открылся показом швейцарской комедии "Бонжур Тичино" на оригинальных языках с субтитрами на кыргызском, русском и английском.

Показы в оригинале позволяют зрителям услышать живую речь, почувствовать интонации и лучше понять культурный контекст, в котором создавались фильмы.

С приветственным словом выступил директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодёжной политики КР Талантбек Толобеков:

"Фестиваль франкофонных фильмов - это важный шаг в развитии культурного диалога и укреплении международного сотрудничества. Сегодня Кыргызстан активно взаимодействует с франкофонными странами в культурной, образовательной и гуманитарной сферах", - отметил он.

По его словам, участие послов и международных партнёров подтверждает высокий уровень доверия и взаимодействия между странами.

Атташе по культуре посольства Франции в Кыргызстане Этьен Ланселот подчеркнул, что фестиваль стал частью большой культурной инициативы:

"Мы вместе с партнёрами ежегодно проводим "Весну франкофонии", чтобы показать богатство и разнообразие французского языка и культуры. В этом году тема проекта - "Женщина и франкофония", и впервые мы проводим фестиваль франкофонных фильмов", - сказал он.

Дипломат также пригласил гостей не только смотреть кино, но и изучать язык:

"Изучать язык, значит открываться миру и узнавать новые культуры. Поэтому я приглашаю вас участвовать в событиях "Весны франкофонии" и открывать для себя французский язык".

Глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Реми Дюфло в своём выступлении отметил:

"Европа - это не только институты и договоры. Прежде всего, она живёт в своих культурах, языках и историях. И даже здесь, вдали от европейских столиц, она продолжает существовать, в том числе через кино".

Он подчеркнул, что фильмы фестиваля помогают лучше понять друг друга:

"Мы не обязаны быть одинаковыми, чтобы понимать друг друга. В этом сила кино и одна из главных ценностей франкофонии".

Посол Швейцарии в Кыргызстане Сироко Мессерли напомнил, что 2026 год является знаковым:

"Ровно 30 лет назад Швейцария присоединилась к Международной организации франкофонии. Для нас это не только язык, но и ценности диалога, культурного разнообразия и сотрудничества".

По его словам, кино остаётся важным инструментом культурного обмена:

"Кино позволяет увидеть другие реальности, другие взгляды и тем самым способствует диалогу между культурами", - заключил швейцарский посол.

Фильм открытия "Бонжур Тичино" в ироничной форме поднимает темы идентичности, многоязычия и сосуществования культур. Сюжет строится вокруг ситуации, в которой французский язык становится единственным официальным языком Швейцарии.

Картина сочетает лёгкий юмор и социальные наблюдения, показывая, как язык влияет на повседневную жизнь и самоощущение людей.

Кино не оставило зрителей равнодушными. После показа гости делились положительными впечатлениями.

Основным организатором фестиваля выступил Французский Альянс в Бишкеке.


Бельгия, кино, фестиваль, Франция, Швейцария, Румыния, Бишкек
