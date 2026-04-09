"Арсенал" и "Бавария" победили в четвертьфиналах Лиги чемпионов

- Самуэль Деди Ирие
7 апреля прошли первые поединки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. В Лиссабоне лондонский "Арсенал" вырвал победу у "Спортинга" со счетом 1:0. Судьбу встречи решил гол Кая Хаверца, забитый на 91-й минуте после передачи Мартинелли. Героем матча также стал вратарь "канониров" Давид Райя, совершивший серию важных сейвов, включая спасение после выхода один на один в начале игры.

В параллельном матче на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от "Баварии" - 1:2. Мюнхенцы обеспечили себе преимущество благодаря голам Луиса Диаса (41-я минута) и Гарри Кейна (46-я минута). Хозяева ответили лишь точным ударом Килиана Мбаппе на 74-й минуте, но спасти игру не успели.

Ответные встречи пройдут 15 апреля в Лондоне и Мюнхене.


