11-летняя шахматистка из Узбекистана стала мастером FIDE

238
- Самуэль Деди Ирие
Очередной исторический рекорд зафиксирован в спортивном сообществе Узбекистана. 11-летняя Хуснорахон Хуснитдинова официально получила почетное звание мастера Международной шахматной федерации среди женщин (WFM), став одной из самых юных обладательниц этого титула в истории страны.

О выдающемся достижении юной спортсменки сообщила Федерация шахмат Узбекистана. Специалисты отмечают, что выполнение норматива в столь раннем возрасте - редкое событие, которое подтверждает уникальный талант и высокий уровень подготовки девочки.

Звание WFM присваивается организацией FIDE за стабильно высокие результаты на международных турнирах и достижение необходимого рейтинга. Успех Хуснитдиновой стал значимым событием для национальной шахматной школы и очередным доказательством эффективности системы поддержки молодых талантов в республике.

В федерации подчеркнули, что Хуснорахон уже сегодня демонстрирует зрелую и глубокую игру. Эксперты прочат ей блестящую карьеру на международной арене и уверены, что юная шахматистка продолжит радовать страну новыми победами на крупнейших мировых первенствах.


Теги:
Узбекистан, шахматы
Комментарии
