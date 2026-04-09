В Бишкеке пройдет масштабный форум "Energy Expo Kyrgyzstan – ШОС 2026"

- Светлана Лаптева
В рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества 18–19 июня 2026 года в Бишкеке пройдет международная энергетическая выставка "Energy Expo Kyrgyzstan - ШОС 2026".

Мероприятие станет отраслевой площадкой мирового уровня для диалога между ведущими компаниями сектора. Выставка призвана объединить представителей профильных госорганов, руководителей бизнес-сообществ и международных партнеров для обсуждения вопросов развития отрасли и установления долгосрочного сотрудничества.

В программе планируется детальное изучение перспектив энергетического сектора. Особое внимание уделят цифровизации энергокомпаний, внедрению возобновляемых источников энергии, развитию энергетического машиностроения и рынка газомоторного топлива. Также участники обсудят расширение инфраструктуры для электротранспорта.

Участники из стран - членов ШОС продемонстрируют новейшие технологические разработки и оборудование. Эксперты подчеркивают, что для бизнеса и инвесторов Кыргызстана это уникальный шанс наладить прямые контакты с международными партнерами, привлечь капитал в национальные проекты и ознакомиться с передовыми технологиями. Для страны выставка станет важным инструментом модернизации отрасли и продвижения энергетических инициатив на международном уровне.

Место проведения: г. Бишкек, стадион "Жаштык арена", ул. Тоголок Молдо, 17/7.

Контактные данные организаторов:

Чокушова Нагина - руководитель отдела маркетинга, тел. +996 227 580 000;

Темирова Айжаркын - менеджер по продажам, тел. +996 777 966 665;

e-mail: visprom@biexpo.kg.


