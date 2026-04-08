Кабмин разграничил полномочия МВД и Минздрава по контролю наркотиков

Кабинет министров Кыргызстана пересмотрел распределение полномочий между МВД и Минздравом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Согласно принятым поправкам, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД официально закреплена как единственный орган, отвечающий за лицензирование экспорта, импорта и транзита данных веществ.

В рамках новых полномочий МВД будет разрабатывать нормативные акты в этой сфере, выдавать соответствующие лицензии, проводить оперативно-розыскные мероприятия по пресечению наркотрафика и координировать взаимодействие с международными организациями в рамках обязательств по конвенциям ООН.

Изменения затронули и Министерство здравоохранения. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий теперь сосредоточится исключительно на экспертной работе. Из его функций исключены дублирующие задачи, такие как организация тематических конференций и семинаров.

Кроме того, был уточнен перечень документов, оформляемых через систему "единого окна". Новые правила коснулись сертификатов качества, заключений о безопасности медизделий и свидетельств о государственной регистрации.

Документ четко разграничивает зоны ответственности ведомств - Минздрав курирует ввоз лекарственных препаратов, крови и биоматериалов, в то время как МВД полностью контролирует перемещение через границу наркотических веществ, а также служебного оружия и боеприпасов.

Ожидается, что данные изменения позволят повысить прозрачность взаимодействия государства с бизнесом, устранят бюрократические барьеры и ускорят разрешительные процедуры.