Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Кабмин разграничил полномочия МВД и Минздрава по контролю наркотиков

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызстана пересмотрел распределение полномочий между МВД и Минздравом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Согласно принятым поправкам, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД официально закреплена как единственный орган, отвечающий за лицензирование экспорта, импорта и транзита данных веществ.

В рамках новых полномочий МВД будет разрабатывать нормативные акты в этой сфере, выдавать соответствующие лицензии, проводить оперативно-розыскные мероприятия по пресечению наркотрафика и координировать взаимодействие с международными организациями в рамках обязательств по конвенциям ООН.

Изменения затронули и Министерство здравоохранения. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий теперь сосредоточится исключительно на экспертной работе. Из его функций исключены дублирующие задачи, такие как организация тематических конференций и семинаров.

Кроме того, был уточнен перечень документов, оформляемых через систему "единого окна". Новые правила коснулись сертификатов качества, заключений о безопасности медизделий и свидетельств о государственной регистрации.

Документ четко разграничивает зоны ответственности ведомств - Минздрав курирует ввоз лекарственных препаратов, крови и биоматериалов, в то время как МВД полностью контролирует перемещение через границу наркотических веществ, а также служебного оружия и боеприпасов.

Ожидается, что данные изменения позволят повысить прозрачность взаимодействия государства с бизнесом, устранят бюрократические барьеры и ускорят разрешительные процедуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457511
Теги:
МВД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  