Лукашенко: Кыргызстан и Казахстан должны усиливать позиции на юге

- Светлана Лаптева
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, в ходе которой обозначил распределение ролей стран-участниц в системе коллективной безопасности.

По его словам, ключевую роль в организации продолжает играть Россия, выступая центральным звеном безопасности. При этом ответственность за различные географические направления должна распределяться между другими государствами-участниками. Лукашенко отметил, что Беларусь выполняет функцию опорного звена на западном направлении, в то время как Кыргызстан и Казахстан должны усиливать позиции на юге.

Президент также напомнил об опыте совместной операции в Казахстане в январе 2022 года как о примере эффективного взаимодействия стран ОДКБ. При этом он допустил, что в случае кризисной ситуации в Беларуси государства Центральной Азии могут не задействовать свои вооруженные силы в полном объеме, однако должны оказать политическую и частичную военную поддержку.

"На юге, конечно, придется напрягаться и вам, и Казахстану. Обязательно", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к представителю Организации.

В ходе встречи было отмечено, что такая стратегия позволит более эффективно реагировать на региональные вызовы и обеспечит стабильность по всему периметру границ стран-участниц.


ОДКБ, Александр Лукашенко, Кыргызстан
Сейчас читают
