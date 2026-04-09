Мигранты из Таджикистана пройдут дактилоскопию и медосмотр дома

- Светлана Лаптева
Правительство России одобрило ратификацию изменений в соглашении с Таджикистаном, которые в корне меняют процесс подготовки трудовых мигрантов. Теперь ключевые административные и медицинские процедуры будут перенесены непосредственно на территорию республики. Согласно новым правилам, обязательный комплекс проверок, включая медосмотр на наличие опасных заболеваний, дактилоскопию и фотографирование, будет проводиться еще до выезда граждан в РФ.

Основная цель реформы - создать надежный заслон для лиц, имеющих судимости, находящихся в розыске или представляющих угрозу общественному здоровью. Ранее подобные нарушения зачастую выявлялись уже на территории России, что приводило к необходимости депортации и дополнительным бюджетным расходам. Теперь же контроль будет осуществляться при участии российских профильных ведомств: данные о судимостях проверят совместно, а биометрия будет оперативно передаваться в базы МВД России для сверки.

Параллельно с этим соглашение предусматривает внедрение российских образовательных программ в Таджикистане. Речь идет о профессиональной подготовке кадров, а также углубленном изучении русского языка и истории для успешной сдачи обязательных экзаменов. Таким образом, система организованного набора становится более централизованной и многоступенчатой, повторяя подход, который ранее уже был внедрен в работе с Узбекистаном. Эксперты отмечают, что данные изменения подтверждают курс на системное ужесточение миграционной политики России и усиление контроля за привлечением иностранной рабочей силы.


миграция, Россия, Таджикистан
Сейчас читают
