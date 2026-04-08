В Бишкеке задержали двух иностранных студентов из-за конфликта в вузе

В Бишкеке задержали двух иностранных граждан после конфликта в одном из университетов.

По данным УВД Октябрьского района, инцидент произошёл 7 апреля и был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей в сети распространилось видео с конфликтом.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства милиция установила участников - иностранных граждан М.А. и А.А. 2001 и 2003 годов рождения.

Они задержаны по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях КР и водворены в камеру временного содержания.


вуз, конфликт, милиция
