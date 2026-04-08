Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

В Ноокенском районе созрел первый урожай клубники

323
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ноокенском районе созрел первый урожай клубники и уже поступил в продажу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, ягоды выращены в айыл аймаке Эргеш Алиев местным фермером, который осенью 2025 года высадил 74 тысячи саженцев сорта "Клери" на площади 1,4 гектара.

Для полива использовалась система капельного орошения, что позволило сократить расход воды.

К сбору урожая предприниматель привлекает местных жителей, обеспечивая их временной работой.

В целом в районе продолжаются весенние полевые работы: очищаются арыки и каналы, ведётся подготовка к поливному сезону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457519
Теги:
Минсельхоз, Ноокатский район, фермеры
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  