В Ноокенском районе созрел первый урожай клубники и уже поступил в продажу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, ягоды выращены в айыл аймаке Эргеш Алиев местным фермером, который осенью 2025 года высадил 74 тысячи саженцев сорта "Клери" на площади 1,4 гектара.

Для полива использовалась система капельного орошения, что позволило сократить расход воды.

К сбору урожая предприниматель привлекает местных жителей, обеспечивая их временной работой.

В целом в районе продолжаются весенние полевые работы: очищаются арыки и каналы, ведётся подготовка к поливному сезону.