В Бишкеке пьяный водитель отказывался предъявлять документы

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской задержали водителя Range Rover в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, инцидент произошёл 7 апреля. По данным правоохранительных органов, мужчина изначально отказался предъявлять документы, однако после разъяснительной беседы передал их сотрудникам.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя. По словам водителя, за руль его посадили друзья.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку, в отношении водителя составлен протокол о правонарушении.


алкоголь, задержание, Бишкек, автомобили
