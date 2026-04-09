Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

В Узбекистане чиновников снова обяжут регулярно заниматься спортом

279  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 апреля представил масштабную стратегию реформирования массового спорта и системы здравоохранения. В основу нового подхода легла оценка эффективности спортивных мероприятий не по формальному числу участников, а по реальным медицинским показателям жителей махаллей. В каждом регионе страны будет выбран район-лидер, где начнут формировать так называемый "баланс здоровья" населения.

Важным нововведением станет создание корпуса волонтеров здорового образа жизни, которые займутся популяризацией спорта на местах. Для стимулирования этой работы в образцовых махаллях выделят бесплатную форму и инвентарь. Организаторы предусмотрели и финансовую мотивацию - если в махалле вырастет число активных физкультурников и снизится уровень заболеваемости диабетом и сердечно-сосудистыми недугами, председатели и волонтеры смогут получить поощрение до 15 миллионов сумов в год, а тренеры - надбавки к зарплате до 200%.

Отдельный акцент сделан на развитии кроссфита. Уже к маю текущего года в образовательных учреждениях откроются тематические кружки, а с 2027 года это направление официально включат в программу "Пять инициатив". Параллельно с этим усиливается контроль за здоровьем государственных служащих. Для чиновников всех уровней, включая министров и хокимов, вводится обязательный "День спорта". Руководители ведомств и банков обязаны личным примером вовлекать подчиненных в тренировки, для чего будут организованы регулярные межведомственные соревнования.

Стоит отметить, что эти меры дополняют уже действующие ограничения. С 2026 года для госслужащих становятся обязательными регулярные медицинские осмотры, а в столовых государственных ведомств вводится запрет на реализацию сладостей, жирных и мучных блюд. Данная политика является продолжением инициатив 2021 года, направленных на борьбу с лишним весом и укрепление здоровья нации через личную ответственность руководителей за свою физическую форму.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457531
Теги:
спорт, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  