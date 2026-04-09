В Узбекистане чиновников снова обяжут регулярно заниматься спортом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 апреля представил масштабную стратегию реформирования массового спорта и системы здравоохранения. В основу нового подхода легла оценка эффективности спортивных мероприятий не по формальному числу участников, а по реальным медицинским показателям жителей махаллей. В каждом регионе страны будет выбран район-лидер, где начнут формировать так называемый "баланс здоровья" населения.

Важным нововведением станет создание корпуса волонтеров здорового образа жизни, которые займутся популяризацией спорта на местах. Для стимулирования этой работы в образцовых махаллях выделят бесплатную форму и инвентарь. Организаторы предусмотрели и финансовую мотивацию - если в махалле вырастет число активных физкультурников и снизится уровень заболеваемости диабетом и сердечно-сосудистыми недугами, председатели и волонтеры смогут получить поощрение до 15 миллионов сумов в год, а тренеры - надбавки к зарплате до 200%.

Отдельный акцент сделан на развитии кроссфита. Уже к маю текущего года в образовательных учреждениях откроются тематические кружки, а с 2027 года это направление официально включат в программу "Пять инициатив". Параллельно с этим усиливается контроль за здоровьем государственных служащих. Для чиновников всех уровней, включая министров и хокимов, вводится обязательный "День спорта". Руководители ведомств и банков обязаны личным примером вовлекать подчиненных в тренировки, для чего будут организованы регулярные межведомственные соревнования.

Стоит отметить, что эти меры дополняют уже действующие ограничения. С 2026 года для госслужащих становятся обязательными регулярные медицинские осмотры, а в столовых государственных ведомств вводится запрет на реализацию сладостей, жирных и мучных блюд. Данная политика является продолжением инициатив 2021 года, направленных на борьбу с лишним весом и укрепление здоровья нации через личную ответственность руководителей за свою физическую форму.