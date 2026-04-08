Кыргызстан выразил надежду на устойчивый мир на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке, а также предпринятые усилия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа и других заинтересованных сторон, направленные на содействие деэскалации и продвижение мирного диалога.

Кыргызская Республика последовательно выступает за урегулирование всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путём на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.