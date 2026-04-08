Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Кыргызстан готовится к получению статуса "А" в сфере прав человека

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР приняла участие в ежегодном собрании Глобального альянса национальных институтов по правам человека (GANHRI) в Женеве, где обсудили защиту прав человека в цифровом пространстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали представители правозащитных институтов из более чем 90 стран, а также структуры ООН и гражданского общества.

В рамках визита заместитель Акыйкатчы КР - глава Центра по предупреждению пыток Жанибек Жоробаев провёл ряд встреч с международными партнёрами, включая председателя GANHRI Амину Буаяч и главу Азиатско-Тихоокеанского форума Самар Хадж Хасан. Также состоялись переговоры с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, профильных подкомитетов и ПРООН.

Стороны обсудили проводимые в Кыргызстане реформы, направленные на расширение мандата и усиление полномочий института Омбудсмена, а также планы по получению статуса "А" высшей международной оценки соответствия Парижским принципам ООН.

По итогам встреч достигнуты договорённости о дальнейшем взаимодействии с УВКПЧ ООН и получении методологической поддержки со стороны Азиатско-Тихоокеанского форума при подготовке к аккредитации.

Международные партнёры положительно оценили принятие нового конституционного закона "Об Акыйкатчы (Омбудсмене) КР", в рамках которого создан Центр по предупреждению пыток и усилены полномочия правозащитного института.

"Рабочая поездка в Женеву позволила не только представить достижения Кыргызстана, но и выстроить практический механизм подготовки к получению статуса "А"", - отметил Жанибек Жоробаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457538
Теги:
ООН, права человека, Швейцария, Кыргызстан, акыйкатчы
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  