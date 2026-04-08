Кыргызстан готовится к получению статуса "А" в сфере прав человека

Делегация Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР приняла участие в ежегодном собрании Глобального альянса национальных институтов по правам человека (GANHRI) в Женеве, где обсудили защиту прав человека в цифровом пространстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали представители правозащитных институтов из более чем 90 стран, а также структуры ООН и гражданского общества.

В рамках визита заместитель Акыйкатчы КР - глава Центра по предупреждению пыток Жанибек Жоробаев провёл ряд встреч с международными партнёрами, включая председателя GANHRI Амину Буаяч и главу Азиатско-Тихоокеанского форума Самар Хадж Хасан. Также состоялись переговоры с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, профильных подкомитетов и ПРООН.

Стороны обсудили проводимые в Кыргызстане реформы, направленные на расширение мандата и усиление полномочий института Омбудсмена, а также планы по получению статуса "А" высшей международной оценки соответствия Парижским принципам ООН.

По итогам встреч достигнуты договорённости о дальнейшем взаимодействии с УВКПЧ ООН и получении методологической поддержки со стороны Азиатско-Тихоокеанского форума при подготовке к аккредитации.

Международные партнёры положительно оценили принятие нового конституционного закона "Об Акыйкатчы (Омбудсмене) КР", в рамках которого создан Центр по предупреждению пыток и усилены полномочия правозащитного института.

"Рабочая поездка в Женеву позволила не только представить достижения Кыргызстана, но и выстроить практический механизм подготовки к получению статуса "А"", - отметил Жанибек Жоробаев.