В Иссык-Кульской области подвели итоги операции "Арсенал"

В Иссык-Кульской области органы внутренних дел подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал".

В результате проведённых мероприятий раскрыто 347 преступлений, задержаны 20 лиц, находившихся в розыске. Также установлено местонахождение 23 без вести пропавших граждан и выявлено 34 экологических преступления.

В марте 2026 года проверено 27 объектов разрешительной системы и 3 647 охотников. По итогам проверок составлено 174 административных протокола, наложены штрафы на общую сумму 417 тысяч сомов.

За нарушение правил хранения изъято 81 единица оружия. Кроме того, обнаружено и изъято 25 единиц оружия, имеющих отношение к преступлениям, а также 271 боеприпас. Ещё 117 единиц оружия граждане сдали добровольно.

Мероприятия проводились в рамках исполнения законодательства Кыргызской Республики и были направлены на предупреждение правонарушений в сфере оборота оружия и борьбу с браконьерством.