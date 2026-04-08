ГКНБ задержал трёх иностранцев, подозреваемых в экстремизме

ГКНБ в ходе контртеррористических мероприятий на основании оперативной информации и фильтрационных проверок на канале въезда-выезда задержал иностранных граждан А.Ф., Р.Ш. и Н.Х. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что они являлись членами радикальных религиозно-экстремистских организаций и находились в розыске на родине за преступления террористического характера. На территории Кыргызстана они планировали вести вербовочную деятельность среди молодёжи.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.


