Кыргызстан и NWT Group нацелены на совместные проекты

В Бишкеке 8 апреля глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями международного промышленного холдинга NWT Group. По её итогам стороны подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества и договорились продолжить проработку совместных проектов.

По данным ведомства, в ходе переговоров обсуждены перспективы взаимодействия в сфере энергетики и промышленной инфраструктуры, включая проекты в области возобновляемых источников энергии, строительство современных тепличных комплексов и развитие биогазовых станций.

Представителям компании была представлена информация об инвестиционном климате Кыргызстана, действующих условиях ведения бизнеса и приоритетных направлениях для реализации инвестиционных проектов.

Также стороны обсудили международный опыт NWT Group, в том числе реализованные проекты в европейских странах и присутствие компании на зарубежных рынках.

"Мы рассматриваем сотрудничество с международными промышленными компаниями, обладающими практическим опытом реализации сложных инженерных проектов, как важное направление развития. Для Кыргызской Республики приоритетом остаётся привлечение инвестиций в модернизацию энергетической и промышленной инфраструктуры с соблюдением принципов прозрачности, защиты прав инвесторов и обеспечения устойчивого развития", - отметил Равшанбек Сабиров.


инвестиции, сотрудничество, Кыргызстан
