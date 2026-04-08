Минприроды и "Элдик Банк" обсудили климатические инициативы

В Бишкеке в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и прошла встреча с участием ОАО "Элдик Банк", посвящённая реализации климатических и природоохранных проектов. По её итогам стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

По данным ведомства, ключевым итогом стало получение ОАО "Элдик Банк" статуса прямого доступа к Зелёному климатическому фонду. Это первый и на сегодняшний день единственный банк в Кыргызстане, достигший такого результата.

Как отметил министр Акыл Токтобаев, получение данного статуса стало возможным благодаря скоординированной работе и поддержке со стороны министерства на всех этапах. Он поздравил председателя правления банка Уланбека Ногаева, подчеркнув значимость этого достижения.

В свою очередь Ногаев выразил благодарность за поддержку и отметил, что новый статус открывает возможности для привлечения международного финансирования и реализации крупных проектов в сфере климата и экологии.

В ходе встречи стороны также обозначили приоритетные направления совместной работы:

развитие климатических инициатив

реализация природоохранных программ

поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии

Отмечено, что данные направления соответствуют национальным приоритетам Кыргызстана в области экологического и устойчивого развития.