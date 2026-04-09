В Бишкеке облегчат тяжелый труд работников столичных кладбищ

В Бишкеке в 2026 году на городских кладбищах планируют установить системы видеонаблюдения. Об этом 8 апреля сообщил исполняющий обязанности директора МП "Бишкекское агентство ритуальных услуг" Кубат Курамаев на заседании профильной комиссии Бишкекского городского кенеша.

По его словам, в ближайшее время будет объявлен тендер на установку камер. Эти меры направлены не только на предотвращение вандализма, но и на обеспечение элементарного порядка и уважительного отношения к местам захоронений.

VB.KG просит обратить внимание, что за инфраструктурными решениями стоит и другая, менее заметная сторона - тяжелый ежедневный труд работников кладбищ.

Сотрудники ритуальных служб работают в сложных условиях: под открытым небом, при любой погоде, выполняя физически изнурительную работу. Это не только копка и обслуживание могил, но и расчистка территорий, спил деревьев, организация проходов. Такая нагрузка со временем приводит к ухудшению здоровья и профессиональным заболеваниям.

Именно поэтому в план на 2026 год включена закупка специализированной техники - экскаватора, самосвала и водовоза. Использование техники должно существенно облегчить труд людей, снизить физическую нагрузку и сделать рабочие процессы безопаснее.

Параллельно ведется работа по расширению кладбищ. Уже проведены топографические съемки участков, совместно с архитекторами прорабатываются решения по новым территориям, а также оформляются необходимые разрешительные документы.

Всего план работ муниципального предприятия включает 14 пунктов, направленных на развитие и упорядочивание системы ритуальных услуг.

Отдельный акцент власти делают на цифровизации. В первом квартале завершается работа, которую МП "Бишкекское агентство ритуальных услуг" ведет совместно с МП "Центр цифровых технологий".

За сухим термином "цифровизация" скрываются важные для горожан изменения. Речь идет о создании прозрачной системы учета захоронений, где каждая могила фиксируется в базе данных. Это снижает коррупционные риски при распределении участков и исключает возможность "неформальных" решений.

Кроме того, цифровые решения помогают людям находить захоронения своих близких. Для многих это особенно актуально: со временем информация теряется, старые участки становятся труднодоступными, а ориентиры исчезают. Электронные базы и навигация могут вернуть людям возможность ухаживать за могилами родственников.

Таким образом, модернизация кладбищ в Бишкеке - это не только про камеры и технику. Это про уважение к памяти умерших, заботу о живых и внимание к тем, кто ежедневно выполняет тяжелую и часто незаметную работу.