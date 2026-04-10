В Бишкеке предлагают отмечать День органического сельского хозяйства

Мэрия столицы внесла на рассмотрение Бишкекского городского кенеша проект постановления об учреждении Дня органического сельского хозяйства. Праздник предлагается отмечать ежегодно в последнюю пятницу сентября. Инициатива подготовлена в рамках исполнения указа президента КР и нацелена на развитие экопроизводства, поддержку местных фермеров и продвижение культуры здорового питания.

Согласно документу, в этот день в столице предлагается проводить масштабные ярмарки органической продукции, выставки и дегустации. Особое внимание планируется уделить просвещению: для школьников хотят организовать образовательные мероприятия по формированию привычек осознанного потребления. В программу также могут войти экологические акции, флешмобы, семинары и круглые столы с участием экспертов и представителей госорганов.

Информационная кампания в СМИ и соцсетях поможет популяризировать принципы здорового образа жизни среди горожан. Финансирование мероприятий предлагается осуществлять из местного бюджета и за счет внебюджетных источников. Ожидается, что новая дата в календаре поможет повысить доверие к отечественной органике и сделает экологически чистую продукцию более доступной для жителей Бишкека.


