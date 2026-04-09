В Бишкеке осудили участников международной сети за торговлю детьми и

Первомайский районный суд Бишкека поставил точку в резонансном уголовном деле, возбужденном ГКНБ КР по факту торговли несовершеннолетними и их сексуальной эксплуатации. На скамье подсудимых оказались гражданка Казахстана А. А. и гражданин Кыргызстана С. С., которые входили в состав преступной группы, организовавшей канал незаконного вывоза детей за пределы республики.

Следствие установило, что осужденные действовали в сговоре с гражданином Израиля. За денежное вознаграждение они приобрели троих детей, над которыми впоследствии совершали развратные действия. Преступники маскировали свои издевательства под некие аморальные культовые обряды, в ходе которых обнажали детей, фотографировали их интимные части тела и рассылали эти материалы третьим лицам за рубеж через мессенджеры. Кроме того, группе удалось обманным путем получить полное опекунство еще над двумя несовершеннолетними, в отношении которых совершались аналогичные надругательства.

12 марта 2026 года суд признал фигурантов виновными. Гражданка Казахстана приговорена к 12 годам лишения свободы, а гражданин Кыргызстана - к 11 годам колонии с конфискацией имущества. В ГКНБ КР подчеркнули, что любые нарушения конституционных прав детей повлекут за собой неминуемое и суровое наказание, призвав граждан строго соблюдать нормы закона и пресекать любые попытки ущемления прав несовершеннолетних.