Глава Минсельхоза КР: экспертная помощь ООН критически важна для отрасли

Заместитель председателя Кабмина КР - министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков провел встречу с Постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Антье Граве. Стороны обсудили стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса, эффективного водопользования и поддержки сельских производителей.

В ходе беседы Эрлист Акунбеков подчеркнул значимость многолетнего партнерства с международной организацией. По его словам, содействие ООН играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии регионов. Министр особо отметил, что помимо финансовой поддержки, экспертная помощь институтов ООН критически важна для модернизации отрасли и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Особое внимание на встрече уделили новым совместным инициативам, направленным на повышение дохододности фермерских хозяйств и устойчивое развитие сельских территорий. Стороны детально рассмотрели проекты, которые должны оказать прямое влияние на уровень жизни населения в регионах.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к усилению взаимодействия. Стороны договорились активизировать совместную работу по наиболее приоритетным направлениям, включая внедрение современных технологий в водопользование и поддержку экологически устойчивых методов ведения хозяйства.