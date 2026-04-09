4 тысячи жителей села Кара-Булак обеспечат чистой водой к лету

В селе Кара-Булак Баткенской области подходит к завершению строительство современной системы питьевого водоснабжения. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, проект реализуется Департаментом развития питьевого водоснабжения и водоотведения и позволит обеспечить безопасной водой 897 домохозяйств.

Прежняя инфраструктура, возведенная еще в 1950 году, за семь десятилетий эксплуатации полностью пришла в негодность. Старая система работала за счет самотечных горных источников, однако из-за критического износа жители долгое время испытывали дефицит ресурса.

Новый проект предполагает не просто ремонт, а полную модернизацию сетей в соответствии с современными техническими и санитарными нормами. Главным новшеством станет подведение водопровода непосредственно в каждый дом, что кардинально изменит быт сельчан.

Сдачу объекта в эксплуатацию планируют в летние месяцы текущего года. По данным профильного ведомства, запуск системы позволит не только улучшить качество жизни в Кара-Булаке, но и значительно снизить риски распространения инфекционных заболеваний.