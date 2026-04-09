ГКНБ задержал нотариуса за незаконную продажу недвижимости

В Иссык-Кульской области задержана частный нотариус Балыкчинского нотариального округа гражданка К.Ж.З., 1983 года рождения. Как сообщили в ГКНБ КР, она подозревается в незаконном оформлении сделки с недвижимостью и подделке подписей сторон.

Нотариус, действуя умышленно и из корыстных побуждений, оформила договор купли-продажи без ведома и участия законного собственника. В документах были подделаны подписи сторон, что позволило провести сделку и лишить владельца права собственности на имущество.

Факт нарушения установлен в ходе следственно-оперативных мероприятий и анализа документов в рамках возбужденного уголовного дела.

В ГКНБ КР напомнили о недопустимости нарушений законодательства и призвали граждан, пострадавших от подобных действий, обращаться по телефонам: +996 (3922) 51-18-0, +996 555 540052.


Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, нотариус
