В Кыргызстане резко увеличили штрафы за вред животному миру

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане ужесточена ответственность за ущерб животному миру. Председатель Кабинета Министров подписал постановление, которым значительно увеличены таксы за причинение вреда объектам фауны.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, мера направлена на сохранение биоразнообразия и усиление борьбы с браконьерством.

Согласно новым нормам, штраф за незаконную добычу козерога увеличен втрое - до 300 000 сомов, за косулю - до 100 000 сомов. За причинение вреда белому и чёрному аистам теперь предусмотрено взыскание в размере 30 000 сомов.

Кроме того, документ предусматривает изменения в распределении средств: часть взысканных сумм будет направляться на материальное поощрение граждан, выявивших экологические правонарушения и содействовавших их оформлению.

В ведомстве призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство, подчеркнув, что сохранение уникальной фауны Кыргызстана - ответственность каждого.


Сейчас читают
