ГКНБ задержал кыргызстанца за участие в боевых действиях в Сирии

ГКНБ задержал гражданина Кыргызстана, подозреваемого в участии в боевых действиях на территории Сирии. По данным ведомства, он ранее вступил в ряды международной террористической организации "Исламское государство".

Задержанный- уроженец Ошской области И.Б.Н., 1984 года рождения. В 2014 году он попал под вербовочное влияние разыскиваемого лица и через Турцию выехал в Сирию, где присоединился к запрещённой организации.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что спустя непродолжительное время решил покинуть территорию Сирии, осознав характер деятельности группировки. Под предлогом возвращения за семьёй он выехал в Турцию, после чего вернулся в Кыргызстан.