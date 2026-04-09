В Кара-Суу трое сирот получили землю после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кара-Сууйского района выявила нарушения прав трёх детей-сирот на получение земельных участков. Как сообщили в ведомстве, ранее им не были предоставлены участки, предусмотренные законом.

После вмешательства прокуратуры каждому ребёнку выделили по 0,06 га земли для строительства жилья. Участки предоставлены в сёлах Кенсай, Тельман и Ак-Жар.

В надзорном органе напомнили, что дети-сироты имеют право на внеочередное обеспечение жильём. В соответствии с законодательством, при отсутствии жилой площади они могут получить её по достижении 16 лет.


Теги:
земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область, сироты, прокуратура
