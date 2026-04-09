Кыргызстан и Татарстан расширяют сотрудничество в сфере энергетики

В Казани в рамках международного форума "ЭНЕРГОПРОМ" прошли переговоры между Министерством энергетики Кыргызстана и крупнейшими энергетическими компаниями Татарстана. Стороны обсудили развитие сотрудничества, включая поставки оборудования и локализацию производства.

Как сообщили в ведомстве, во встречах приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев и генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Ильгиз Сыдыгалиев. Делегация также ознакомилась с работой и технологическими возможностями ведущих предприятий региона.

В ходе переговоров обсуждались вопросы внедрения технологических инноваций в электрических сетях, поставок электротехнического оборудования, цифровизации отрасли, включая "умные" системы учета электроэнергии, а также развитие проектов в сфере зеленой энергетики, в том числе создание инфраструктуры для электромобилей.

По итогам встреч стороны рассмотрели возможность не только поставок готовой продукции, но и локализации производства в Кыргызстане. Речь идет о сборке кабельной продукции, распределительных щитов и счетчиков, а также о создании совместных предприятий.

Отмечается, что сотрудничество направлено на укрепление энергетической безопасности страны, внедрение современных технологий и развитие экономических связей.


